توقعات طقس الغد في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً شمالاً وشرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر غرباً والرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:52 والمد الثاني عند الساعة 08:29، والجزر الأول عند الساعة 10:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:19.

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 25:15، والمد الثاني عند الساعة 06:29 والجزر الأول عند الساعة 09:30 والجزر الثاني عند الساعة 23:24.