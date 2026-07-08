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علوم الدار

توقعات طقس الغد في الإمارات

توقعات طقس الغد في الإمارات
8 يوليو 2026 18:18

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً شمالاً وشرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر غرباً والرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:52 والمد الثاني عند الساعة 08:29، والجزر الأول عند الساعة 10:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:19.

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وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 25:15، والمد الثاني عند الساعة 06:29 والجزر الأول عند الساعة 09:30 والجزر الثاني عند الساعة 23:24. 

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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