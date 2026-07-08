بلدية الظفرة تكثّف حملاتها الرقابية

الظفرة (الاتحاد)

نفّذت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة بفريق التواجد البلدي سلسلة من الحملات التفتيشية والرقابية المكثّفة، حيث يسهم التواجد البلدي في بناء بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة من خلال التوعية المستمرة، والتفتيش، ورصد المخالفات، وتعزيز الشراكة مع المجتمع للمحافظة على المظهر الحضاري وجودة الحياة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري، وتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوّار.

وشملت الحملات التفتيشية عدداً من القطاعات والمجالات الحيوية، حيث نفّذت فرق التواجد البلدي زيارات ميدانية وجولات رقابية مكثّفة استهدفت المحافظة على المظهر العام، ورصد المركبات المهملة، وإزالة الإعلانات العشوائية، ومتابعة حالات التكدس، إلى جانب تنفيذ حملات توعية لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح التنظيمية المعتمدة.

كما تحرص فرق التواجد البلدي على تنفيذ برامج توعية موازية للحملات الميدانية؛ تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة، والالتزام بالاشتراطات البلدية، وتعزيز الشراكة المجتمعية في دعم جهود البلدية الرامية إلى توفير بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة أن هذه الجهود تأتي ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح البلدية، والحفاظ على المرافق العامة والمظهر الحضاري للمدن، بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزّز من راحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتواصل البلدية تنفيذ خططها الرقابية والتفتيشية على مدار العام، من خلال تكثيف الجولات الميدانية، والارتقاء بكفاءة منظومة الرقابة، بما يسهم في تعزيز المظهر العام، وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة في مدن المنطقة.