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«بلدية أبوظبي» توعّي بأهمية الحد من ظاهرة الباعة المتجولين

خلال حملات التوعية (من المصدر)
9 يوليو 2026 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية شاملة للحدِّ من ظاهرة الباعة المتجولين والبيع العشوائي غير المرخّص في مختلف المناطق والمرافق التابعة للبلدية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات المنظمة لممارسة أنشطة تداول السلع، وصوناً للمظهر الحضاري والجمالي لمدينة أبوظبي.
واستهدفت الحملة جميع أفراد المجتمع، من خلال إيصال رسائل توعية مباشرة تؤكد أهمية الحدّ من ظاهرة الباعة المتجولين في مختلف الأماكن، وضرورة التعامل مع منافذ البيع المرخصة والمعتمدة، بما يضمن جودة السلع وسلامتها، ويحمي المجتمع من مخاطر المنتجات مجهولة المصدر أو غير الخاضعة للرقابة.
وركّزت الحملة على توعية العاملين في مجال تداول السلع بأهمية الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة لممارسة هذا النشاط، وضرورة استخراج الرخص المطلوبة، والبيع في الأماكن المخصصة والمعتمدة، بعيداً عن التجول العشوائي أو استغلال الأماكن العامة بصورة غير منظمة، وذلك بما ينسجم مع القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية صحة المجتمع وتنظيم الأنشطة التجارية بصورة حضارية وآمنة.
وتضمنت الحملة زيارات ميدانية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، حيث تم التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وتقديم النُّصح والإرشاد حول مخاطر البيع غير المرخّص.
وتأتي الحملة ضمن جهود البلدية المستمرة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، والمحافظة على بيئة حضرية آمنة ومنظمة، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون والتفاعل الإيجابي مع أهداف الحملة، وعدم تشجيع ممارسات البيع العشوائي أو التعامل مع الباعة غير المرخصين.

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