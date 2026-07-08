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وفد «قضاء أبوظبي» يبحث تعزيز التعاون القضائي مع كازاخستان

يوسف العبري والحضور خلال الزيارة (وام)
9 يوليو 2026 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، معالي بيريك أصيلوف، المدعي العام لجمهورية كازاخستان، وذلك في العاصمة الكازاخستانية أستانا، لبحث سُبل تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بتوظيف التقنيات الذكية لتطوير المنظومة القضائية.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ الشراكات الاستراتيجية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لدى مختلف السلطات القضائية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي لمنظومة العدالة. واطلع وفد دائرة القضاء، خلال الزيارة على الأنظمة التقنية المعتمدة لدى النيابة العامة في جمهورية كازاخستان.

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