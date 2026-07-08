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علوم الدار

«كليات التقنية» و«سيمنز» تطلقان شراكة استراتيجية

خلال الإعلان عن إطلاق الشراكة (وام)
9 يوليو 2026 01:13

دبي (وام)

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وقّعت كليات التقنية العليا مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «سيمنز» تمتد لخمس سنوات؛ بهدف تعزيز الاستدامة والتحول الرقمي والابتكار التطبيقي في منظومة التعليم العالي بدولة الإمارات، بما يدعم مستهدفات الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030، ويعزز بناء اقتصاد معرفي منخفض الكربون.
وتركز الشراكة على تطوير منظومة كليات التقنية العليا لتصبح بيئة تعليمية ذكية ومستدامة، من خلال تنفيذ مبادرات في مجالات خفض الانبعاثات والتحول الرقمي والابتكار وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتطوير منظومة متكاملة تعتمد على البيانات لدعم الحوكمة وصنع القرار، وتحقيق أهداف الاستدامة.
وأكد محمد النعيمي، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة، أن الاتفاقية تعكس التزام الكليات بصياغة مستقبل التعليم المستدام، بما يعزز مكانة الكليات نموذجاً وطنياً للتميز والابتكار.

كليات التقنية العليا
الإمارات
سيمنز
شركة سيمنز
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