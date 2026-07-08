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علوم الدار

«أبحاث التكنولوجيا» ممثلاً وطنياً للدولة في مجلس العلوم الدولي

فيصل البناي
9 يوليو 2026 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دولة الإمارات انضمامها لأول مرة إلى مجلس العلوم الدولي (ISC)، مع اختيار مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ممثلاً وطنياً للدولة لدى المجلس، في خطوة بارزة تعكس تنامي حضور الإمارات في المجتمع العلمي العالمي ومشاركتها في الحوارات الدولية المعنية بالسياسات العلمية.
ويُعد مجلس العلوم الدولي أكبر منظمة دولية مستقلة وغير حكومية تُعنى بتوحيد جهود أكثر من 250 هيئة علمية حول العالم، بما في ذلك الأكاديميات الوطنية للعلوم، ومجالس البحوث، والاتحادات والجمعيات العلمية الدولية.
وبالشراكة مع الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، يضطلع مجلس العلوم الدولي بدور المنسِّق المشارك للمجموعة الرئيسية للمجتمع العلمي والتكنولوجي التابعة للأمم المتحدة، بما يساعد على ضمان حضور الأدلة العلمية والخبرات المتخصصة في مسارات صُنع السياسات العالمية الكبرى، ومنها تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد يوم العلوم 2026، وهو فعالية تنظّمها الأمم المتحدة بالشراكة مع المجلس الدولي للعلوم، وتجمع صنّاع السياسات والباحثين والمنظمات الدولية؛ بهدف تعزيز دور العلوم في التصدي للتحديات العالمية.
وتُركز استراتيجية مجلس العلوم الدولي الجديدة للفترة 2025-2028 على مجموعة من الأولويات الرئيسية، من بينها الدبلوماسية العلمية وصُنع السياسات المستندة إلى الأدلة وتطور منظومات العلوم في ظل التكنولوجيا الناشئة.
وقال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «في وقت تتزايد فيه أهمية العلوم والتكنولوجيا باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز المرونة الاقتصادية، والقدرة التنافسية، والتعاون الدولي، فإن مشاركة دولة الإمارات في هذه المنظومة العالمية المرموقة تسهم في الإسهام الفاعل في صياغة الحوارات الأكثر تأثيراً على مستقبل العلوم والتكنولوجيا. ومن خلال مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، تُعزّز هذه الخطوة المحورية مساهمة الدولة في الحوار العلمي العالمي، وتوفّر فرصاً جديدة لدفع الأفكار والتقنيات والشراكات». 
من جانبه، قال سلفاتوري أريكو، الرئيس التنفيذي لمجلس العلوم الدولي: «يسرُّنا أن نرحب بمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة كأول عضو في مجلس العلوم الدولي ممثِّلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس انضمامه التنوع المتزايد والانتشار العالمي للمجلس، كما يعزّز التزامنا المشترك بالنهوض بالعلوم لما فيه خير المجتمعات في كل مكان. ونتطلع إلى العمل مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والمجتمع العلمي في دولة الإمارات لدفع رؤيتنا المشتركة للعلوم بوصفها منفعة عامة عالمية». 
ويأتي تعيين مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ممثلاً وطنياً لدولة الإمارات لدى المجلس الدولي للعلوم مكمِّلاً لعضويته الحالية في منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع (STS Forum) والرابطة الأوروبية لمنظمات البحث والتكنولوجيا (EARTO). وتسهم هذه العضويات مجتمعة في تعزيز حضور دولة الإمارات وصوتها على الساحة العلمية العالمية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، والمشاركة في مناقشات السياسات الرئيسة التي ترسم مستقبل البحث العلمي والابتكار.

الإمارات
مجلس العلوم العالمي
مجلس العلوم الدولي
مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة
فيصل البناي
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