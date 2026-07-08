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علوم الدار

«العربي للطفل» يبحث جاهزية مشاركة 54 طفلاً وطفلة في برنامج متكامل

خلال اجتماع اللجان المنظمة (وام)
9 يوليو 2026 01:13

الشارقة (وام)

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عقدت اللجان المنظمة لاستضافة أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل، اجتماعاً موسعاً بمقره في الشارقة لبحث واستعراض مستوى الجاهزية والترتيبات المتكاملة لاستضافة أعمال الجلسة، والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 13 حتى 19 يوليو الجاري، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
ناقش الاجتماع، الذي عقد برئاسة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وحضور الشيخ سيف بن محمد القاسمي، الأمين العام المساعد، ورؤساء وأعضاء اللجان، آليات التنسيق المشترك بين مختلف اللجان والجهات الشريكة لضمان حسن الاستضافة والتنظيم المتميز، واستعراض برنامج الجلسة والأنشطة المصاحبة لها، والتي تشتمل على حزمة من البرامج التعليمية والزيارات الميدانية والأنشطة الثقافية المتنوعة الموجهة لأطفال الوطن العربي من أعضاء البرلمان.
وشهدت الاستعدادات تواصلاً رسمياً وثيقاً مع الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية، حيث تم تأكيد مشاركة 54 طفلاً وطفلة من مختلف أرجاء الوطن العربي، خلال جلسة مقررة 18 يوليو الجاري تحت عنوان: «دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للطفل».
وستركز مناقشات الأعضاء على رصد التحديات المعاصرة التي تواجه الاستقرار الأسري، واستعراض الممارسات الإيجابية، وتقديم توصيات برلمانية فاعلة.   

الإمارات
البرلمان العربي للطفل
الشارقة
أيمن عثمان الباروت
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