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علوم الدار

فتح باب التسجيل لـ«عجمان للقرآن الكريم»

فتح باب التسجيل لـ«عجمان للقرآن الكريم»
9 يوليو 2026 01:13

‎عجمان (وام)

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أعلن مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، التابع لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها العشرين لعام 2026.
وقال طارق عبدالله محمد العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية: «تضم الجائزة في دورتها العشرين 5 مسابقات أساسية، وهي: مسابقة أصحاب الهمم (لجميع الإعاقات)، ومسابقة نور الهمم (لذوي التوحد)، ومسابقة القراءات (قراءة الإمام عاصم براوييه شعبة وحفص)، ومسابقة «الحافظون والحافظات»، ومسابقة الأمهات المواطنات، موضحاً أن باب التسجيل للجائزة متواصل حتى الخامس من شهر أغسطس القادم.
وأضاف: «جائزة عجمان للقرآن الكريم وعبر 19 دورة سابقة حققت نجاحاً بارزاً وإقبالاً كبيراً من جميع فئات مجتمع دولة الإمارات»، موضحاً أن الجائزة تعكس مساهمة دولة الإمارات بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، في خدمة ورعاية القرآن الكريم.

جائزة عجمان للقرآن الكريم
الإمارات
عجمان
مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم
مركز حميد النعيمي لخدمة القرآن الكريم
مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية
مؤسسة حميد النعيمي الخيرية
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