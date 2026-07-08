تخريج 30 منتسباً من القيادات في النيابة العامة بدبي

دبي (الاتحاد)

احتفت النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بتخريج 30 منتسباً من القيادات ومدراء الإدارات في النيابة العامة، ضمن «برنامج قيادات النيابة العامة: على خطى محمد بن راشد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبصائر السلوكية»، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مقر النيابة العامة.

وشهد الحفل حضور معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وثمّن معالي المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي جهود الخريجين وما أبدوه من التزام وتفاعل في جميع مراحل البرنامج، وهنأهم على اجتياز هذه المرحلة المهمة.

وهنّأ الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الخريجين على إتمام البرنامج بنجاح.