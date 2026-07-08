شرطة رأس الخيمة تنفذ 51 طلعة جوية خلال النصف الأول من 2026

رأس الخيمة (وام)

نفذ «قسم جناح الجو» في شرطة رأس الخيمة 51 طلعة جوية في النصف الأول من العام الجاري، شملت عمليات البحث والإنقاذ ومساندة الجهات الحكومية والدوريات التدريبية، وغيرها من المهام.

وأوضح المقدم الطيار عبدالله علي الشحي رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة أن تنفيذ هذه الطلعات يأتي التزاماً من القسم بتعزيز سرعة الاستجابة، وترسيخ أمن وسلامة المجتمع مع الإبقاء على الجاهزية التشغيلية العالية والاستعداد المستمرين، لتنفيذ المهام المطلوبة باحترافية وقدرة عاليتين، تحت إشراف طواقم مدربة من الطيارين والملاحين من ذوي الخبرة والكفاءة العاليتين.