شراكة بين «جامعة أبوظبي» و«إكسون موبيل»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت جامعة أبوظبي وشركة إكسون موبيل مذكرة تفاهم، في خطوة تُمثل مرحلة جديدة من التعاون المستمر بين الجانبين لتمكين الطلبة، وتطوير الكفاءات المتخصّصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

وتنسجم هذه الشراكة مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ودعم توجُّهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات المنح الدراسية للطلبة، ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاع الأكاديمي والصناعي، بما يسهم في تزويد الطلبة بالمهارات التطبيقية والخبرات العملية اللازمة للنجاح في منظومة متطورة ومتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما تتيح الشراكة للطرفين تطوير تجارب تعليمية مبتكرة تعكس احتياجات سوق العمل الحالية ومتطلبات القطاعات المستقبلية.

وقال البروفيسور غسان عوّاد، مدير جامعة أبوظبي: «نؤمن في جامعة أبوظبي بأن أثر التعليم يتجاوز حدود القاعات الدراسية، وأن التجارب التعليمية الأكثر تأثيراً هي التي تتيح للطلبة تطبيق معارفهم والتفاعل مع خبراء القطاع واكتساب المهارات العملية، التي يتطلبها سوق العمل».

وأثمرت الشراكة الممتدة بين جامعة أبوظبي و«إكسون موبيل» دعم طلبة تخصّصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعة، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات، أبرزها البرنامج الصيفي «قادة المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات» بين «إكسون موبيل» وجامعة أبوظبي.