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علوم الدار

«جامعة الإمارات» تستضيف أعمال «منتدى QS أفريقيا 2026 للتعليم العالي» في إثيوبيا

مبنى جامعة الإمارات - من المصدر
9 يوليو 2026 01:13

العين (الاتحاد)

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تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال منتدى «QS أفريقيا 2026 للتعليم العالي»، الذي تنظّمه مؤسسة كيو إس العالمية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من 9 إلى 10 يوليو الجاري، تحت شعار «المهارات والأنظمة والمستقبل المستدام»، وذلك ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي للجامعة، وبمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات والخبراء الدوليين.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول للمنتدى مناقشات علمية تتناول عدداً من المحاور، أبرزها استشراف رؤية «أفريقيا 2030»، عبر تحليل المؤشرات القياسية العالمية، والتحولات الديموغرافية، والتعاون البحثي، إلى جانب صياغة استراتيجيات الترابط العالمي لبناء جامعات جاهزة للمستقبل، قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
كما ستبحث الجلسات آليات الانتقال نحو مسارات تعليمية أكثر مرونة تعتمد على «الشهادات المصغرة والتعلم مدى الحياة»، لتلبية متغيرات سوق العمل بالتصميم المشترك مع أصحاب العمل. وفي سياق متّصل، يناقش الخبراء «حتمية الذكاء الاصطناعي»، والكيفية التي تمكّن الجامعات من توظيف تقنياته لرفع كفاءة التدريس، والعمليات الإدارية، وأنظمة دعم الطلاب على نطاق واسع.
كما سيستعرض المشاركون في المنتدى متطلبات القيادة الأكاديمية لإحداث التحوّل المؤسسي، مع التركيز على مواءمة النمو الأكاديمي مع المسؤولية البيئية والاجتماعية عبر دمج الاستدامة في البنى التحتية، والمناهج الدراسية، والمشاريع البحثية.
وتُختتم أعمال اليوم الأول بطاولة مستديرة تبحث تعزيز «التعاون بين الجامعات الأفريقية والعربية» لبناء منظومات بحثية مشتركة وموجهة لحل القضايا الاستراتيجية كالأمن المناخي والتحول الرقمي.
وتأكيداً على دورها كشريك استراتيجي، تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة في اليوم الثاني حلقة نقاشية تخصصية بعنوان «بناء القدرات المؤسسية: القيادة، البنية التحتية، والتمويل»، لاستعراض المقاربات العملية لمواجهة تحديات التمويل، وتطوير بنية البحث العلمي، والتدريس.

جامعة الإمارات
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