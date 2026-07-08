المكتب الإعلامي لحكومة دبي يُطلِق سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية»

دبي (الاتحاد)

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دبي سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية»، وهي سلسلة من اللقاءات المتخصصة التي تجمع نخبة من ممثلي وسائل الإعلام الدوليّة مع كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاعات الحيوية في دبي.

وتهدف السلسلة إلى إتاحة مساحة للحوار المباشر مع وسائل الإعلام العالمية الرائدة حول الرؤى والسياسات والمبادرات التي تقود مسيرة التنمية في دبي، وتشكّل ملامح مستقبلها، وتمكين الإعلام الدولي من الاطلاع عن قرب على التوجهات الاستراتيجية التي تلعب الدور الرئيسي في مسيرة التطوير في الإمارة.

وقالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «تأتي سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية» انطلاقاً من حرصنا على بناء حوار إعلامي نوعي يواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها دبي، ويمنح وسائل الإعلام العالمية فهماً أعمق للرؤى والاستراتيجيات التي تقف وراء إنجازات الإمارة المتواصلة. كما تهدف هذه السلسلة إلى خلق قنوات حوار مباشرة بين قيادات القطاعات الحيوية والإعلام الدولي لفهم رؤى واستراتيجيات دبي للمستقبل».

وأضافت معاليها: «توفّر السلسلة منصّة مباشرة للتواصل مع صنّاع القرار وقادة القطاعات، بما يتيح للإعلام الدولي الوصول إلى المعلومات الدقيقة والحصول على فهم أوسع للسياسات التي تقود مسيرة التنمية في دبي، وترسّخ ريادتها العالمية في مختلف المجالات».

وقد استضافت الجلسة الحوارية الأولى من هذه السلسلة حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حيث التقى بممثلي وسائل الإعلام الدولية في حوار مباشر تناول التحولات التي تشهدها أسواق المال في دبي، والاستراتيجيات التي تدعم ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً. وخلال الجلسة، استعرض حامد علي أداء كلٍّ من: سوق دبي المالي، السوق الرئيسي لتداول الأسهم في الإمارة، وبورصة ناسداك دبي، البورصة الدولية المتخصصة في الإدراجات الدولية وأدوات الدخل الثابت، بوصفهما بورصتين مستقلَّتين تخدم كل منهما شريحة مختلفة من جهات الإصدار.

ومن المقرر أن تتواصل سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية» على مدار العام، لتتناول مجموعة من الملفات والقطاعات الاستراتيجية في دبي، ضمن جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الدولية، وتقديم صورة أكثر عمقاً وشمولاً عن تجربة دبي التنموية ورؤيتها المستقبلية.