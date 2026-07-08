«الملكية الفكرية» تشارك في اجتماعات «الويبو» بجنيف

جنيف (وام)

تشارك جمعية الإمارات للملكية الفكرية في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» بدورتها الثامنة والستين المنعقدة في مدينة جنيف حالياً وتستمر حتى 15 يوليو الجاري.

وتأتي مشاركة الجمعية بوفد يترأسه اللواء المستشار الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في إطار دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها العالمية في مجال الملكية الفكرية، وترسيخ حضورها في المحافل الدولية، وتطوير الشراكات مع المنظمات والجهات المعنية بالابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد اللواء المستشار الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، في كلمته أمام اجتماعات «الويبو»، مواصلة جمعية الإمارات للملكية الفكرية تعزيز شراكتها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وتواصل توسيع نطاق تعاونها على المستويات الخليجية والعربية والإقليمية.