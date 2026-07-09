نهيان بن مبارك يوجه بأن تكون البرامج الصيفية لصندوق الوطن منصة تربوية وترفيهية وإبداعية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن البرامج الصيفية للصندوق التي اختتمت أنشطة أسبوعها الأول تحت شعار «فخورين بالإمارات» في 50 مقراً على مستوى الدولة، تهدف إلى الإسهام في بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي، وفقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع شباب الإمارات في مقدمة أولوياته دائماً.

وأوضح أن الدورة الحالية من البرامج الصيفية لصندوق الوطن تستلهم رؤية صاحب السمو، رئيس الدولة، في أن تكون الهوية الوطنية قوية ومستدامة، ونابضة بالحياة والفخر والاعتزاز بكل ما هو إماراتي، سواء كان ذلك الاعتزاز بالماضي وقيمه الأصيلة، أو الحاضر بنهضته وتميزه، أو المستقبل بآماله وطموحاته، مؤكداً أن الهوية الوطنية هي عنوان لكافة المبادرات والبرامج والأنشطة، التي تعددت وتنوعت حسب المدارس والجامعات والمراكز المشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن هذا العام.

جاء ذلك خلال متابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك، لأنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن، حيث اطّلع معاليه على نتائج آراء شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور والمدربين، في ما قدمته هذه البرامج من أنشطة ومبادرات وورش عمل واكتشاف للمواهب، ودعمها للهوية الوطنية والتعريف برموز الإمارات التاريخية، وتشجيع الجميع على الإبداع والابتكار، والتي أكدت أهمية البرامج الصيفية ودورها الحيوي لدى الطلبة وأولياء الأمور على السواء في الإجازة الصيفية.

ووجه معاليه بأن تكون البرامج الصيفية لصندوق الوطن منصة تربوية وترفيهية وإبداعية تستوعب مفردات العصر ولاسيما الذكاء الاصطناعي، وتقدم محتوى مميزاً وجذاباً يمكنه الوصول إلى طلاب المدارس بشكل ممتع، لتعريف الأجيال الجديدة بهوية الإمارات وقيمها الأصيلة وتراثها الخالد، ورموزها الوطنية، وتاريخها المجيد، إضافة إلى تشجيع المواهب وتعزيز الإبداع والابتكار.

وأكد أن النجاحات الكبيرة التي حققتها البرامج الصيفية للصندوق هي خير دافع للجميع لمزيد من التطوير الكمي والكيفي، بالتركيز على الأهداف والمنطلقات نفسها، لافتاً إلى أهمية أن يظل باب التسجيل مفتوحاً للطلاب بكافة المقرات، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة الراغبين بالمشاركة.

وأشار إلى أهمية تركيز جميع المنظمين والمدربين والمشرفين على البرامج الصيفية، على الهدف الرئيسي وهو تعزيز قيم الهوية الوطنية الإماراتية في نفوس الصغار بحيث تصبح أسلوباً لحياتهم، من خلال تعريفهم بأهمية الحفاظ على جميع مكونات الهوية الوطنية، وترسيخها من خلال جميع الأنشطة والأساليب الممكنة، كالإبداع والترفيه والتدريب والمسابقات وغيرها.

وأضاف أن الإقبال الكبير من الطلاب والأسر على المشاركة بالبرامج الصيفية، ينطلق من الثقة الكبيرة في صندوق الوطن، ومن التنوع الكبير في البرامج والأنشطة التي يقدمها، والتي تركّز هذا العام على التوعية بالقيم والمعارف، وتنظيم حوارات ونقاشات تفاعلية من نجوم وفنانين وكتاب ومؤثرين من الإمارات، إضافة إلى تنظيم دورات وورش عمل مكثفة لتعزيز المهارات المجتمعية ومشاركة الأسر في الأنشطة، وتقديم أعمال مسرحية وإبداعية هادفة من خلال ضيوف مميزين ومتخصصين في تعليم وتدريب الناشئة.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، بالجهود الكبيرة التي بذلتها المدارس والجامعات المشاركة، ومراكز وزارة الثقافة، ومجالس أبوظبي ومؤسسة التنمية الأسرية، وكليات التقنية العليا، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، في إطار التعاون والشراكة المثمرة مع صندوق الوطن، والتي كان لها أبلغ الأثر في أن تحقق البرامج الصيفية للصندوق، هذا النجاح اللافت، والذي تمكن من اكتسب ثقة الطلاب والأسر على السواء، وهو ما نعتز به كثيراً.

من جانبه أكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن اختتام الأسبوع الأول من البرامج الصيفية للصندوق يمثّل انطلاقة ناجحة لموسم استثنائي، شهد تنفيذ أكثر من 1250 نشاطاً تعليمياً وإبداعياً وتفاعلياً في أكثر من 50 مقراً موزعة على مختلف إمارات الدولة، بمشاركة واسعة من الطلبة والأسر والشركاء، في إطار رسالة الصندوق الرامية إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وقال إن ما تحقق خلال الأسبوع الأول يعكس حجم الجهد الذي بذله فريق العمل والشركاء والمتطوعون لتقديم تجربة ملهمة، تجمع بين المعرفة والمتعة، وتمنح الطلبة فرصة لاكتشاف وطنهم وهويتهم بأساليب مبتكرة قائمة على الإبداع والمشاركة والتجربة المباشرة.

وأوضح أن الأنشطة صُممت بعناية لتغرس في نفوس المشاركين الاعتزاز بدولة الإمارات، وتُعرّفهم بتاريخها ورموزها الوطنية وإنجازاتها، حيث شارك الطلبة في تصميم لوحات فنية تجسد تاريخ الإمارات ومعالمها الحضارية، وابتكروا طوابع بريدية تعبّر عن هوية الوطن، وكتبوا رسائل شكر وقصائد وطنية عبّروا فيها عن حبهم وولائهم للإمارات وقيادتها، واستعانوا في ذلك بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لإثراء المحتوى الذي يقدمونه بصورة إبداعية راقية.

وأكد الحرص على تعريف الطلبة بمفهوم الوطن وأهميته في حياة الإنسان، وإبراز الدور الريادي لقيادتنا الرشيدة في بناء دولة الإمارات وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، بما يعمّق لدى الطلبة الشعور بالفخر بما تحقق من إنجازات وطنية، مشيراً إلى أن اللغة العربية كانت حاضرة بقوة ضمن برامج الأسبوع الأول، من خلال أنشطة مبتكرة اعتمدت على اللعب والتخيّل، مثل الرسم بالكلمات، وتمثيل المعاني، وبناء القصص، وإعادة ابتكار المفردات، بهدف تحويل تعلم اللغة إلى تجربة حية وتفاعلية، وتعزيز الاعتزاز بالعربية بوصفها لغة الهوية والثقافة والجمال.

وأوضح أن البرامج تضمنت رحلات ميدانية إلى الأماكن التراثية والمتاحف والحصون والقلاع التاريخية، وركزت على سرد قصة الاتحاد، وتعريف الطلبة بالمحطات المهمة التي أسهمت في بناء دولة الإمارات، بما يربط الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم ويعزّز وعيهم بمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وأكد مدير عام صندوق الوطن، أن قيم الولاء والانتماء لم تقدمها البرامج الصيفية كمفاهيم نظرية، بل جرى تجسيدها عبر أنشطة عملية وتفاعلية، شملت تمثيل مواقف حياتية تعكس الولاء للوطن، واستخدام بطاقات القيم لربط الهوية الوطنية بالسلوك اليومي، إلى جانب أنشطة إبداعية أتاحت للطلبة التعبير عن الرموز الوطنية وشرح دلالاتها من خلال الكتابة والرسم والتمثيل، مضيفاً أن الهدف هو أن يدرك الطلبة أن الهوية الوطنية ليست مجرد معلومات تُحفظ، بل منظومة قيم وسلوكيات تُمارس في الحياة اليومية، وأن الولاء والانتماء ينعكسان في المسؤولية والإيجابية والمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن.

وقال إن النتائج التي حققها الأسبوع الأول تعكس نجاح رؤية صندوق الوطن في تقديم برامج نوعية تسهم في إعداد جيل معتز بهويته، متمسك بلغته وقيمه، وقادر على مواصلة مسيرة البناء والريادة، مشيراً إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد مزيداً من الأنشطة والبرامج المتخصصة التي تواصل إثراء تجربة المشاركين وتعزيز ارتباطهم بوطنهم وهويتهم الوطنية.