«سياحة وثقافة عجمان» تُطلق مجلس الحِرفيين لدعم التراث الإماراتي

عجمان (الاتحاد)

أطلقت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان مجلس الحِرفيين في إمارة عجمان، في مبادرة نوعية تهدف إلى صون الحِرف الإماراتية التقليدية وتعزيز استدامتها بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والتراث الثقافي لدولة، وذلك عبر توفير منصّة متخصِّصة لتمكين الحِرفيين، ودعم استدامة الصناعات الحِرفية والإبداعية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً للإبداع والصناعات الثقافية.ويأتي إطلاق المجلس انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، التي تولي الاقتصاد الإبداعي وتمكين الكفاءات الوطنية والحفاظ على الهوية الثقافية أهمية استراتيجية، إذ يركِّز على دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويهدف المجلس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، التي تشمل الحفاظ على الحِرف الإماراتية التقليدية وتوثيقها، وتشجيع تطوير منتجات حرفية مستوحاة من التراث بروح عصرية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الإبداعي في إمارة عجمان. كما يسعى إلى دعم الحِرفيين ورواد الأعمال عبر برامج نوعية للتدريب والتأهيل، وورش عمل متخصِّصة، ومعارض ومبادرات ثقافية تبرز المواهب المحلية، إضافة إلى توفير فرص التسويق والترويج محلياً وعالمياً، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية والتعليمية والإبداعية، وصولاً إلى رفع تنافسية المنتجات الحِرفية الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال في قطاع الصناعات الثقافية. ويستند المجلس إلى رؤية طموحة تتمثَّل في أن يكون منصة رائدة لدعم وتمكين الحرفيين، والمحافظة على التراث الحرفي الإماراتي، وتعزيز حضوره محلياً ودولياً من خلال الابتكار والشراكات النوعية، ما يُسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للحرف التقليدية. ويستهدف مجلس الحِرفيين شريحة واسعة تضم الحرفيين الإماراتيين، والشباب المهتمين بالحِرف التقليدية، والمصمِّمين، ورواد الأعمال في القطاع الإبداعي وأصحاب الهمم من ذوي المواهب والمهارات الحرفية والإبداعية، إضافة إلى الجهات الثقافية والتراثية والزوّار. ومن شأن ذلك توطيد أواصر التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لتطوير قطاع الحرف التراثية وإبراز مكانته كأحد روافد التنمية الثقافية والاقتصادية في الإمارة. ويولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين أصحاب الهمم من خلال توفير فرص للمشاركة في البرامج التدريبية والورش والمعارض، وإتاحة إبراز إبداعاتهم ومنتجاتهم الحرفية، بما يعكس نهج إمارة عجمان في ترسيخ قيم الدمج المجتمعي وتمكين فئات المجتمع للمساهمة في التنمية المستدامة. وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن إطلاق مجلس الحِرفيين يمثّل خطوة استراتيجية ضمن جهود الدائرة للحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي باعتباره أحد أهم مقومات الهوية الوطنية، وترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في صون التراث وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية المستدامة. وقال: نؤمن بأن الحرفيين شركاء في صناعة المستقبل، وأن تمكينهم ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإبداعي، ويسهم في تحويل الحرف التقليدية إلى منتجات مستدامة تعبِّر عن أصالة المجتمع الإماراتي وتواكب متطلِّبات العصر. ويعمل المجلس على بناء منظومة متكاملة تجمع الحِرفيين والمصمِّمين ورواد الأعمال والمؤسسات الثقافية، لتبادل الخبرات، وتطوير المهارات، سعياً إلى الحفاظ على الموروث الإماراتي وإعادة تقديمه بأساليب مبتكرة، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً للإبداع والصناعات الثقافية. ويجسِّد إطلاق المجلس توجُّه عجمان نحو الاستثمار في الهوية الثقافية بوصفها ركيزة للتنمية من خلال تمكين المواهب الوطنية، وتشجيع الابتكار في الصناعات الحِرفية، وتعزيز مساهمة القطاع الثقافي في تنويع الاقتصاد المحلي، بما يرسِّخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة الثقافية والإبداعية.