الخميس 9 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة

عبدالله بن زايد
9 يوليو 2026 16:02

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية، وأعرب سموه ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني عن إدانتهما الشديدة لاستهداف الناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، واستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف السفن التجارية في المضيق، بما يمثّل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقويضاً لأمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.

أخبار ذات صلة
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الأردن
خلال زيارة أخوية.. رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشدداً على أن أمن دولة قطر كلٌّ لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، الجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
مجلس الوزراء
الإمارات
قطر
آخر الأخبار
«مؤتمر التراث بالشارقة» يستعرض صَون الموروث الثقافي
الترفيه
«مؤتمر التراث بالشارقة» يستعرض صَون الموروث الثقافي
اليوم 18:15
«اقتصادية الشارقة» تنظم برنامج «الاقتصادي الصغير»
اقتصاد
«اقتصادية الشارقة» تنظم برنامج «الاقتصادي الصغير»
اليوم 18:10
«أبوظبي للتنمية» يزور محطة قطار الركاب بمدينة محمد بن زايد
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يزور محطة قطار الركاب بمدينة محمد بن زايد
اليوم 18:09
مسيرات تقصف منشآت نفطية في روسيا
الأخبار العالمية
مسيرات تقصف منشآت نفطية في روسيا
اليوم 18:05
«الشارقة الرياضي» يدشن فعاليات «عطلتنا غير» بمشاركة 17 نادياً
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يدشن فعاليات «عطلتنا غير» بمشاركة 17 نادياً
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©