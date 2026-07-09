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سعود بن صقر يستقبل السفير الهندي لدى الدولة

سعود بن صقر يستقبل السفير الهندي لدى الدولة
9 يوليو 2026 18:39

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، يرافقه وفدٌ من رجال الأعمال، وذلك في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير والوفد المرافق، وبحث معهم سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق مزيداً من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية الهند، وسبل الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبه، أعرب الدكتور ديباك ميتال والوفد المرافق عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بمتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وبالمكانة البارزة التي تحظى بها دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، وبما تشهده إمارة رأس الخيمة من تطور في مختلف المجالات.

المصدر: وام
سعود بن صقر
السفير الهندي
استقبال
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