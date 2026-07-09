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علوم الدار

تخريج الدفعة الرابعة من طلبة «مدارس حماية» في دبي

عبدالله المري في صورة جماعية مع الخريجين (من المصدر)
10 يوليو 2026 01:29

دبي (الاتحاد)

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلبة مدارس حماية للعام الدراسي 2025-2026، والبالغ عددهم 217 طالباً وطالبة، منهم 116 طالباً و101 طالبة، وذلك في قاعة الشيخ مكتوم بن راشد بأكاديمية شرطة دبي، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط، وأولياء الأمور، وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، وسط حضور تجاوز 420 شخصاً. 
وهنَّأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة، مُتمنياً لهم مستقبلاً زاخراً بالنجاح والتميز، مؤكداً أن مدارس حماية تُجسد إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها شرطة دبي لترسيخ سعادة الموظفين، من خلال توفير منظومة تعليمية مُتكاملة لأبنائهم، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان، وإعداد أجيال تمتلك العلم والمعرفة والمهارات، وتسهم في خدمة الوطن ومواصلة مسيرة التنمية.
وأكد معاليه أن شرطة دبي تنظر إلى التعليم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وأن مدارس حماية تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين بيئة العمل والأسرة، عبر توفير تعليم نوعي يُسهم في تخفيف الأعباء عن الموظفين، ويرفع مستوى جودة الحياة والسعادة الوظيفية، ويعزز الانتماء المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية.
واختُتم الحفل بالتقاط الصورة الجماعية للخريجين مع راعي الحفل والحضور، في مشهد جسّد فرحة الطلبة وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.

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