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علوم الدار

وكيل وزارة الداخلية يكرّم فرق «تنمية القدرات»

خليفة الخييلي في صورة جماعية مع المكرمين (وام)
10 يوليو 2026 01:30

أبوظبي (وام)

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شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حفل تكريم الفرق المنظمة لمشروع تنمية القدرات القانونية والوظيفية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، بحضور العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في تنفيذ مشروع نوعي يعكس توجهات الوزارة في الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، وتنمية القدرات، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد العميد الدكتور راشد علي النعيمي، في كلمته خلال الحفل، أن المشروع يمثّل أحد المبادرات الاستراتيجية الداعمة للعمل المؤسسي، ويعكس نهج وزارة الداخلية في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها، كونها الركيزة الأساسية لتحقيق التميُّز المؤسسي، وتعزيز جودة الأداء، ودعم مسيرة التطوير المستدام.
ويُعد مشروع تنمية القدرات القانونية والوظيفية، أحد المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الثقافة القانونية، ورفع كفاءة العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وترسيخ أفضل الممارسات المؤسسية، بما يدعم مستهدفات وزارة الداخلية، ويواكب تطلعاتها المستقبلية في بناء منظومة عمل أكثر كفاءة واستدامة.

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خليفة الخييلي
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