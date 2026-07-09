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علوم الدار

طالبان من «أميركية رأس الخيمة» يفوزان بجائزة عالمية لتقنية المعلومات

الطالبان خلال المشاركة في المنصة (من المصدر)
10 يوليو 2026 01:30

رأس الخيمة (الاتحاد)

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فاز طالبان من الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، بالجائزة الثانية في النهائيات العالمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات لعام 2025-2026، التي أقيمت في مدينة شنجن الصينية، وسط منافسة مع نخبة من أبرز فرق الابتكار الطلابية من مختلف أنحاء العالم.
وشارك الطالبان بمنصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعلّم اللغة الصينية «الماندرين» صُممت خصيصاً للناطقين بالعربية، فقد طورا التطبيق الذي يحمل اسم «لينغهوا».
وكان التطبيق قد فاز سابقاً بالمركز الأول في المسابقة الإقليمية قبل تأهله إلى النهائيات العالمية، وتعد مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات من أكبر مسابقات التكنولوجيا الطلابية على مستوى العالم. وجرى تطوير «لينغهوا» استجابة للطلب المتزايد على تعلم اللغة الصينية «الماندرين» في الإمارات والمنطقة بشكل عام، وعلى خلاف منصات التعلم التقليدية، تتيح منصة لينغهوا للمتعلمين دراسة اللغة مباشرة من خلال اللغة العربية، مما يجعل تجربة التعلم أكثر سهولة وارتباطاً بالبيئة الثقافية للمستخدمين.
وتم تطوير المنصة على يد زها فاروق طالبة في تخصص الاتصال الجماهيري، وحازم أنور طالب في تخصص هندسة الحاسوب، وذلك تحت إشراف الدكتورة خلود سلامه العميد المشارك لكلية الهندسة والحوسبة، والأستاذ المشارك في علوم الحاسوب في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة.
وقال البروفيسور بسّام علم الدين رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، إن هذا الإنجاز المتميز يعكس النهج الذي تتبناه الجامعة التي تشجع طلبتها على إيجاد حلول للتحديات الواقعية من خلال الإبداع والتعاون والتكنولوجيا.

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