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علوم الدار

معرض التوظيف «بوابة الخريجين 2026» في جامعة خورفكان

جانب من المعرض (وام)
10 يوليو 2026 01:31

الشارقة (وام)

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نظّمت جامعة خورفكان معرض التوظيف «بوابة الخريجين 2026» بمشاركة دائرة الموارد البشرية في الشارقة بصفتها شريكاً استراتيجياً إلى جانب عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك تحت إشراف مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع.
وأكد الدكتور سيف خميس النقبي نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع أن معرض «بوابة الخريجين 2026» يجسّد حرص الجامعة على دعم الخريجين والباحثين عن عمل وتأهيلهم للانطلاق بثقة نحو سوق العمل من خلال جمعهم بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء علاقات مهنية تسهم في تطوير مسيرتهم المستقبلية.

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