«الأعمال الخيرية العالمية» تقدم مليوني درهم لدعم مصابي غزة

عجمان (وام)

سلّم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، شيكاً بقيمة مليوني درهم دعماً لبرنامج الأطراف الصناعية «خطوة أمل»، الذي يُنفذ بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، بهدف توفير وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، إلى جانب خدمات التأهيل للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي أن هذا الدعم يأتي امتداداً للنهج الإنساني الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيداً لالتزام الهيئة بدعم المبادرات الإنسانية النوعية التي تسهم في التخفيف من معاناة المصابين وتلبية احتياجاتهم الطبية والتأهيلية.

وقال رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية إن برنامج «خطوة أمل»، الذي يُنفذ بالشراكة مع عملية «الفارس الشهم 3»، يمثل نموذجاً للعمل الإنساني الإماراتي القائم على الاستجابة السريعة والفاعلة لاحتياجات المتضررين، وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، لا سيما المصابين الذين فقدوا أطرافهم نتيجة الأحداث في قطاع غزة.