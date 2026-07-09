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علوم الدار

«الوطني الاتحادي»: دور محوري للدبلوماسية البرلمانية في الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل

علي النعيمي وعبدالله سالم عبيد الظاهري خلال لقاء رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب الإندونيسي (وام)
10 يوليو 2026 01:30

جاكرتا (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أوتوت أديانتو، رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات والاستخبارات في مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة جاكرتا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عبدالله سالم عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الإندونيسي، من خلال تبادل الخبرات، وتكثيف التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أهمية أن تواكب العلاقات البرلمانية التطور المتنامي الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، مشيراً إلى الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في دعم توجهات الدول، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل، والإسهام في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين الشعوب والثقافات.
والتقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، مروان داسوبانغ، رئيس لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية وتمكين المرأة وحماية الطفل وإدارة الكوارث في مجلس النواب الإندونيسي.
وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا تتشاركان نهجاً راسخاً يقوم على الاعتدال واحترام التنوع، مشيراً إلى أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والحوار والتفاهم المتبادل، وترسيخ الخطاب المعتدل الذي يعزز قيم التسامح والتعايش، ويرسخ الوعي المجتمعي.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
علي راشد النعيمي
إندونيسيا
جاكرتا
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