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عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة التطورات الإقليمية

عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة التطورات الإقليمية
9 يوليو 2026 22:40

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، مجمل التطورات الإقليمية.
وقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، ومعالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.
وجرى، خلال الاتصالات، مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، بما يعود بالخير والازدهار على شعوبها.
وأعرب سموه، خلال الاتصالين الهاتفيين، مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن إدانته الشديدة لتجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة.
وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما، مشدداً على أن أمن دولة الكويت وأمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.
كما جرى، خلال المباحثات الهاتفية، مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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