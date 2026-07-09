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علوم الدار

انطلاق البرنامج الصيفي لطلبة المدارس في حتا

انطلاق البرنامج الصيفي لطلبة المدارس في حتا
10 يوليو 2026 01:29

دبي (الاتحاد)

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انطلقت الدورات الصيفية لطلبة المدارس في منطقة حتا، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وخدمة الأمين، وفرجان دبي، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور أولياء أمور الطلبة المُلتحقين بالدورات، وبمشاركة 230 طالباً وطالبة.
وقال العقيد علي عبيد البدواوي، مدير مركز شرطة حتا بالنيابة: الطلبة هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، وهذه الدورات تعمق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة تخلق لديه مفاهيم خدمة الوطن والدفاع عنه.

دبي
الإمارات
طلبة المدارس
حتا
شرطة دبي
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