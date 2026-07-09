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علوم الدار

«الذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني» في ورشة عمل بأبوظبي

مشاركون خلال الورشة (وام)
10 يوليو 2026 01:30

أبوظبي (وام)

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نظمت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية «ورشة عمل الذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني» بمشاركة 40 جهة مانحة من المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية في الدولة، وذلك بهدف بناء القدرات وتطوير المهارات وتسخير ممكنات الأدوات الذكية لرفع الجهود الإنسانية والتنموية والخيرية كافة.
وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أهمية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة مختلف جوانب العمل الإنساني من جهة، وتعزيز جاهزية وكفاءة المؤسسات والجهات المانحة في تنفيذ الاستجابات الإغاثية وتقديم المساعدات الإنسانية من جهة أخرى.
وأوضح، أن استخدام الخوارزميات الذكية على نحو أمثل يفتح آفاقاً واسعة أمام المؤسسات الإنسانية والجهات التنموية والجمعيات الخيرية في تخطيط الأعمال السنوية وتنفيذ البرامج والمشروعات المجتمعية في مختلف المناطق الأكثر احتياجاً حول العالم، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتناولت ورشة العمل محاور عدة ركّزت على دعم بناء القدرات الوطنية والمؤسسية في مجال العمل الإنساني، وترسيخ ثقافة الابتكار والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتعزيز أثر المبادرات الإنسانية والمشروعات التنموية والبرامج الخيرية المتنوعة، إلى جانب عرض نماذج عملية حول دور الذكاء الاصطناعي في القطاع الإنساني لدعم كفاءة العمل الميداني والمؤسسي.

الذكاء الاصطناعي
أبوظبي
الإمارات
العمل الإنساني
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
طارق العامري
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