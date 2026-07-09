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علوم الدار

الإمارات وأوزبكستان تشكلان اللجنة القنصلية المشتركة

وفدا الجانبين خلال المشاورات القنصلية في طشقند (وام)
10 يوليو 2026 01:30

طشقند (وام)

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عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان في العاصمة طشقند، أعمال الدورة الأولى للمشاورات القنصلية، لبحث سبل تعزيز التعاون القنصلي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين، حيث ترأس وفد دولة الإمارات فيصل عيسى لطفي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد جمهورية أوزبكستان شيرزاد باتيروف، رئيس القطاع القنصلي والقانوني بوزارة خارجية أوزبكستان.
وفي بداية الاجتماع، نقل فيصل عيسى لطفي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته بأن تتكلل أعمال المشاورات بالنجاح وتحقق أهدافها المرجوة، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية - الأوزبكية تشهد تطوراً متواصلاً ونمواً متسارعاً في مختلف المجالات، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على ترسيخ الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون.
من جانبه، أشاد شيرزاد باتيروف بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان. وشهدت المشاورات القنصلية بين الجانبين مناقشة عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إنشاء اللجنة القنصلية المشتركة.

الإمارات وأوزبكستان
الإمارات
أوزبكستان
اللجنة القنصلية المشتركة
طشقند
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