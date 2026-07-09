محمد بن راشد: فخورون بالمستوى المشرف لمنتخب المغرب في كأس العالم

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأداء المنتخب المغربي لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد نهاية مباراته أمام المنتخب الفرنسي التي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل في الدور ربع النهائي من البطولة.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «فخورون بالمستوى المشرف لمنتخب المغرب في المحفل الرياضي العالمي الأكبر.. رفعتم رأس العرب».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «شكراً أسود الأطلس.. هاردلك.. وقادمكم أجمل بإذن الله».