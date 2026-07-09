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علوم الدار

إطلاق خدمات شحن المركبات الكهربائية في المرافق المجتمعية بإمارة دبي

حصة بوحميد والحضور في صورة عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
10 يوليو 2026 01:31

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية (UAEV)، أول شبكة شحن مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز وتوسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على مستوى الإمارة، من خلال نشر محطات الشحن في عدد من مواقع الهيئة، بما في ذلك مجالس الأحياء وقاعات الأفراح، بما يعزّز سهولة الوصول إلى حلول النقل المستدام للسكان والزوار.
وتجسّد هذه الاتفاقية تكاملاً بين الجانبين لدعم مستهدفات الاستدامة الوطنية، حيث يبرز دور شركة الإمارات لمحاطات شحن المركبات الكهربائية كمشغّل وطني رائد في تطوير منظومة الشحن، فيما تعكس الخطوة النهج الاستباقي لهيئة تنمية المجتمع في دمج البنية التحتية الخضراء ضمن مرافقها المجتمعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050.
وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في كلٍّ من: مجلس الراشدية، ومجلس البرشاء، ومجلس ند الشبا، فيما تتواصل خلال عام 2026 أعمال استكمال التشغيل في مجلس الخوانيج، ومجلس الورقاء، وقاعة أفراح البرشاء.
وقالت شيخة الجرمن، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي: «تعكس هذه المبادرة توجّه الهيئة نحو تقديم خدمات مجتمعية شاملة تتكامل مع أولويات الاستدامة البيئية».
من جانبه، قال علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية: «تمثل هذه الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو جعل خدمات شحن المركبات الكهربائية أقرب وأسهل لأفراد المجتمع».

شحن المركبات الكهربائية
الإمارات
دبي
هيئة تنمية المجتمع
هيئة تنمية المجتمع في دبي
شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية
شركة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية
المركبات الكهربائية
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