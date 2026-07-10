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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه
10 يوليو 2026 12:00

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة سينثيا برات، الحاكمة العامة لكومنولث جزر البهاما، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة سينثيا برات.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي فيليب إدوارد ديفيس، رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما.

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