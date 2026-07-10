الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً.

وذكر المركز، في تقريره اليومي، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:19 والمد الثاني 21:47، والجزر الأول عند الساعة 14:04 والجزر الثاني عند الساعة 06:01.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعه 07:36 والمد الثاني 17:39، والجزر الأول عند الساعة 12:39 والجزر الثاني عند الساعة 01:16.

في ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 31 80 25

دبي 39 30 75 35

الشارقة 40 30 80 30

عجمان 38 31 85 45

أم القيوين 40 28 85 40

رأس الخيمة 42 29 70 25

الفجيرة 41 32 85 20

العـين 44 31 45 10

ليوا 46 27 65 15

الرويس 40 28 70 25

السلع 42 29 60 20

دلـمـا 38 31 80 45

طنب الكبرى 37 32 85 50

طنب الصغرى 37 32 85 50

أبو موسى 36 32 85 50.