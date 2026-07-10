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مركز النقل المتكامل يطلق غرفة تحكم مركزية لإدارة ومراقبة عمليات المركبات ذاتية القيادة في أبوظبي

مركز النقل المتكامل يطلق غرفة تحكم مركزية لإدارة ومراقبة عمليات المركبات ذاتية القيادة في أبوظبي
10 يوليو 2026 18:02

تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، افتتح مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، غرفة التحكم المركزية المخصّصة للرقابة على عمليات المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، بحضور كل من الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، في خطوة تُعزز مسيرة أبوظبي نحو التنقل الذكي، وتهدف إلى تطوير الإشراف المباشر والتنظيم الفعّال لهذا القطاع، من خلال أنظمة متقدمة للمراقبة اللحظية وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، ما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

ويأتي افتتاح غرفة التحكم في ظل التوسع المتواصل لخدمات المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، ما يعكس أهمية تطوير آليات رقابية تواكب النمو المتسارع لهذا القطاع.
وأوضح المركز أن غرفة التحكم تعمل على مراقبة حركة المركبات ذاتية القيادة فورياً، ما يتيح سرعة التعامل مع أي حالات تشغيلية أو طارئة، وفق الإجراءات المعتمدة ويعزز السلامة على الطرق.

وتعتمد غرفة التحكم على أنظمة رقابة وتشغيل متقدمة تتضمن نظام مراقبة مركزي، إلى جانب منصة متكاملة لإدارة العمليات التشغيلية والتجريبية للمركبات ذاتية القيادة (AViTOMS)، تتيح تتبعاً لحظياً لمواقع المركبات وسرعاتها ومساراتها، وتصدر تنبيهات فورية عند رصد أي مؤشرات غير اعتيادية، فضلاً عن تسجيل الرحلات وتحليلها، وتمكّن من إدارة خطط الاستجابة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد تقارير دورية تدعم تحسين المسارات ورفع كفاءة التشغيل استناداً إلى البيانات.

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وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة «يمثل افتتاح غرفة التحكم المركزية محطة أساسية في مسار تطوير الإطار التنظيمي للمركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، ويأتي استجابة للنمو المتسارع في تبني تقنيات التنقل الذكي، وما يتطلبه ذلك من منظومة إشراف متقدمة تضمن المراقبة اللحظية وإدارة المخاطر بكفاءة عالية. ومن خلال هذه الغرفة، نرسّخ نهجاً متكاملاً يجمع بين القدرات التقنية والأطر التنظيمية، بما يعزز جاهزية الإمارة لاعتماد وتشغيل المركبات ذاتية القيادة ضمن بيئة آمنة ومنظمة تعزز مستويات الثقة والسلامة على الطرق».

وقال حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل «تعكس مبادرات المركز تحولاً متقدماً نحو نموذج خدمات رقمية متكاملة تعزز ريادة أبوظبي في قطاع النقل الذكي».
وتغطي غرفة التحكم خدمات المركبات ذاتية القيادة التي يشغلها المشغلون المعتمدون في الإمارة، بما يعزز تكامل منظومة الإشراف ويواكب النمو المتسارع لهذا القطاع، ويرسّخ بيئة تنظيمية داعمة لاعتماد حلول التنقل الذكي بأعلى معايير السلامة والكفاءة.

المصدر: وام
مركز النقل المتكامل
المركبات ذاتية القيادة
غرفة تحكم مركزية
أبوظبي
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