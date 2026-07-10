السبت 11 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة وبلدية دبي تبحثان سُبل تعزيز التعاون

خلال استقبال وفد بلدية دبي (من المصدر)
11 يوليو 2026 00:58

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فورية في السودان
«الموارد البشرية والتوطين» تحدد 4 إجراءات لإلغاء تصريح العمل

في إطار التنسيق والتعاون المشترك لتقديم أفضل الخدمات وتطوير الأداء، استقبل العميد خبير أول راشد أحمد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وفداً من بلدية دبي برئاسة المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي، بحضور العميد خبير أول خالد حسين السميطي، نائب المدير العام للشؤون الفنية بالوكالة، والعقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب المدير العام لشؤون الإدارة، وعدد من المسؤولين من الجانبين. 
ورحّب العميد راشد لوتاه بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية فيما بينهما لما لها من نتائج مُثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك، كما أنها تعتبر إحدى أهم القنوات التي تسهم في تقريب وجهات النظر والعمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة العامة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين والزائرين، مشيراً إلى أن الشراكة والتعاون في دبي أصبحا مثالاً يحتذى به، ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضاً، وذلك بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة. 
من جانبها، أكدت المهندسة هند محمود أحمد، حرص بلدية دبي الدائم على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك من خلال التواصل المُستمر وبحث سُبل التعاون التي تدعم تحقيق الأهداف المشتركة، بما ينعكس بشكل إيجابي على سعادة المجتمع ورفاهيته. 
وبحث الاجتماع، سُبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وآلية تنفيذ زيارات ميدانية لمختبرات الأدلة الجنائية وعلم الجريمة بهدف الإطلاع على أحدث الممارسات والفحوص والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف الفنية، واستكشاف فرص التعاون والتكامل بين المؤسستين بما يعزّز استدامة جودة العمل، ويسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي في «دبي مدينة آمنة»، إلى جانب بحث الحلول المبتكرة التي تدعم تطوير منظومة العمل وترتقي بالأداء المؤسسي وتحقق المصالح المشتركة.

شرطة دبي
الإمارات
دبي
بلدية دبي
الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة
مختبر دبي المركزي
آخر الأخبار
كأس العالم 2026: إسبانيا تكسب بلجيكا وتصعد لمواجهة فرنسا
الرياضة
كأس العالم 2026: إسبانيا تكسب بلجيكا وتصعد لمواجهة فرنسا
11 يوليو 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعلن موافقته على استئناف المفاوضات مع إيران
11 يوليو 2026
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«البحرية الدولية»: نرفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز
11 يوليو 2026
مخيم مؤقت للنازحين داخل مدرسة لـ«الأونروا» في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء فلسطينيون لـ«الاتحاد»: تحديات معقدة تواجه عمل «الأونروا» في الضفة وغزة
11 يوليو 2026
سودانيون ينتظرون الحصول على أدوية مجانية في مستشفى النَّو التعليمي بأم درمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم «الكوليرا» في السودان
11 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©