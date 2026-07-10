شرطة وبلدية دبي تبحثان سُبل تعزيز التعاون

دبي (الاتحاد)

في إطار التنسيق والتعاون المشترك لتقديم أفضل الخدمات وتطوير الأداء، استقبل العميد خبير أول راشد أحمد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وفداً من بلدية دبي برئاسة المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي، بحضور العميد خبير أول خالد حسين السميطي، نائب المدير العام للشؤون الفنية بالوكالة، والعقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب المدير العام لشؤون الإدارة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ورحّب العميد راشد لوتاه بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية فيما بينهما لما لها من نتائج مُثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك، كما أنها تعتبر إحدى أهم القنوات التي تسهم في تقريب وجهات النظر والعمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة العامة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين والزائرين، مشيراً إلى أن الشراكة والتعاون في دبي أصبحا مثالاً يحتذى به، ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضاً، وذلك بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة.

من جانبها، أكدت المهندسة هند محمود أحمد، حرص بلدية دبي الدائم على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك من خلال التواصل المُستمر وبحث سُبل التعاون التي تدعم تحقيق الأهداف المشتركة، بما ينعكس بشكل إيجابي على سعادة المجتمع ورفاهيته.

وبحث الاجتماع، سُبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وآلية تنفيذ زيارات ميدانية لمختبرات الأدلة الجنائية وعلم الجريمة بهدف الإطلاع على أحدث الممارسات والفحوص والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف الفنية، واستكشاف فرص التعاون والتكامل بين المؤسستين بما يعزّز استدامة جودة العمل، ويسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي في «دبي مدينة آمنة»، إلى جانب بحث الحلول المبتكرة التي تدعم تطوير منظومة العمل وترتقي بالأداء المؤسسي وتحقق المصالح المشتركة.