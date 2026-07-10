شرطة عجمان تستقبل طلاب وطالبات البرنامج الصيفي لشرطة المستقبل

عجمان (الاتحاد)

افتتح العميد محمد شيبان سويدان، نائب مدير عام الخدمات المساندة في شرطة عجمان، فعاليات برنامج «شرطة المستقبل» الصيفي في دورته السابعة والعشرين للذكور والتاسعة للإناث والثانية للدفعة المتقدمة، وذلك بحضور عدد من الضباط، وبمشاركة 523 طالباً وطالبة من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 عاماً، والذين اجتازوا مراحلهم الدراسية بنجاح، إلى جانب مشاركة الطلاب من منطقتي مصفوت والمنامة.

وقال العميد محمد شيبان سويدان: يُعد برنامج «شرطة المستقبل» من المبادرات السنوية الرائدة التي تنظمها شرطة عجمان، بهدف غرس القيم الأمنية والسلوك الإيجابي في نفوس النشء، وتنمية الحس الوطني والانضباط الذاتي لديهم.

من جانبه، قال المقدم محمد راشد الجروان الشامسي، رئيس مركز التدريب بشرطة عجمان: البرنامج يتضمن التدريب العسكري (مشاة وأسلحة)، وتدريب الطلبة على فك وتركيب الأسلحة، والتمارين الرياضية لبناء أجسام قوية وصحية.