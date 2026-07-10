تعاون بين «دبي الصحية» و«Rush الطبية» للارتقاء بجودة الرعاية الصحية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الصحية» عن توقيع اتفاقية تعاون مع «منظومة جامعة Rush الطبية»، والتي تصنّف ضمن أفضل الأنظمة الصحية الأكاديمية في الولايات المتحدة الأميركية، من حيث الجودة ونتائج المرضى ومعايير السلامة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقّع الاتفاقية الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور عمر لطيف، الرئيس التنفيذي لمنظومة جامعة Rush الطبية، والرئيس التنفيذي للمركز الطبي لـ«جامعة Rush»، بحضور معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي.

بهذه المناسبة، قال الدكتور عامر شريف: «نعتز بهذه الشراكة مع (منظومة جامعة Rush الطبية)، التي تمثّل إضافة نوعية لمسيرتنا نحو ترسيخ نموذج للرعاية الصحية يرتقي بصحة الإنسان، حيث تأتي هذه الاتفاقية لدعم التحول في قطاع الرعاية الصحية».

من جانبه، قال الدكتور عمر لطيف: «نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع (دبي الصحية)، التي تمثّل منصة مهمة للارتقاء بجودة الرعاية وبتجربة وسلامة المرضى».