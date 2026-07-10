«الصحفيين الإماراتية» تناقش «استراتيجيات الصحافة الحديثة»

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للصحافة والإعلام في هولندا، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «استراتيجيات الصحافة الحديثة: تعزيز المصداقية في العصر الرقمي»، وذلك بمقر الجمعية في دبي، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين العاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية بالدولة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الكفاءات الإعلامية وتعزيز المهنية الصحفية.

وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه الجمعية بهدف تمكين الصحفيين من مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتعزيز مهاراتهم في إنتاج محتوى مهني يتسم بالدقة والمصداقية، في ظل التحديات التي فرضها الفضاء الرقمي وانتشار المعلومات المضللة.

وقدم الدورة الإعلامي خالد بكداش، رئيس المنظمة الدولية للصحافة والإعلام، حيث استعرض أبرز التحديات التي تواجه الصحافة الحديثة، وأهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في التحقق من المعلومات، وآليات التعامل مع المصادر، إضافة إلى أفضل الممارسات في بناء الثقة مع الجمهور وتعزيز مصداقية المحتوى الإعلامي.

وتناولت الدورة عدداً من المحاور المتعلقة بتطوير المهارات الرقمية للصحفيين، وسبل توظيف التقنيات الحديثة في العمل الصحفي، مع التأكيد على أن الشفافية والدقة والمسؤولية المهنية تمثل ركائز أساسية لممارسة إعلامية قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي.

وشهدت الدورة تفاعلاً كبيراً من المشاركين الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم واستفساراتهم، مؤكدين أهمية استمرار البرامج التدريبية النوعية التي تنظمها جمعية الصحفيين الإماراتية، لما تمثله من فرصة لتبادل الخبرات، وتطوير الأداء المهني، وتعزيز ثقافة الإعلام المسؤول.