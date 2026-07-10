«الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات» تشارك بمؤتمر عالمي للأجرام الصغيرة في بولندا

دبي (الاتحاد)

شارك فريق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2026، في المؤتمر الدولي الخامس عشر للكويكبات والمذنبات والشهب (ACM 2026)، أحد أبرز المحافل العلمية الدولية المتخصصة في دراسة الأجرام الصغيرة بالنظام الشمسي، وذلك في مدينة بوزنان في بولندا، وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في علوم الكواكب والأجرام الصغيرة من مختلف أنحاء العالم.

وقال المهندس محسن العوضي، مدير مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء: «تمثل مشاركتنا في هذا المؤتمر محطة مهمة لتعزيز حضور دولة الإمارات ضمن المجتمع العلمي العالمي المتخصص في علوم الكويكبات والأجرام الصغيرة، واستعراض ما حققته مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات من تقدم، إلى جانب تبادل الخبرات مع أبرز الباحثين والمؤسسات العلمية والوكالات الفضائية الدولية، بما يسهم في دفع عجلة البحث العلمي».

وخلال المؤتمر، نظّمت مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات ورشة عمل تخصصية بعنوان «الفرص العلمية في مهمة الإمارات إلى حزام الكويكبات»، بمشاركة علماء وخبراء من مختلف أنحاء العالم، للتعريف بالمهمة وأهدافها العلمية.