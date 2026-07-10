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علوم الدار

34 ألف مستفيد من برنامج «أجيال»

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري - أرشيفية
11 يوليو 2026 00:58

دبي (الاتحاد)

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واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تنفيذ برنامج «أجيال» بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ووزارة التربية والتعليم، محققةً خلال العام الدراسي 2025-2026 أكثر من 34 ألف مستفيد عبر أكثر من 520 محاضرة توعوية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويعزز التكامل بين الأسرة والمدرسة في تنشئة الأجيال.
وحقق البرنامج خلال العام الدراسي 2025-2026 نتائج نوعية قدمها نخبة من الوعاظ والمحاضرين المتخصصين، فيما واصل البرنامج خلال عام 2026 توسيع أثره المجتمعي بتنفيذ ما يقارب 250 محاضرة، استفاد منها أكثر من 12 ألف مشارك، بما يعكس استدامة البرنامج واتساع حضوره في المؤسسات التعليمية والمجتمعية. وشهد البرنامج خلال العام الدراسي تطويراً شاملاً في محتواه التوعوي، حيث جرى حصر الموضوعات التي تلامس احتياجات الطلبة والطالبات، وإعادة بناء الرسائل التوعوية بما يتواكب مع القضايا والمتغيرات الراهنة، لتقديم محتوى أكثر ارتباطاً بواقعهم وتحدياتهم، مع التركيز على تعزيز الهوية الوطنية، والقيم الإسلامية، والانتماء، والمسؤولية المجتمعية، والأمن الفكري، والسلوك الإيجابي، من خلال أساليب تفاعلية حديثة تراعي الخصائص العمرية للفئات المستهدفة.
وأكد يحيى عبدالعزيز قاسم، رئيس قسم الإرشاد الديني بالإنابة ومسؤول برنامج «أجيال»، أن البرنامج انطلق بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ووزارة التربية والتعليم انطلاقاً من إيمان الدائرة بأن بناء الأجيال مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار المدرسة والأسرة والمؤسسات المجتمعية، مشيراً إلى أن تطوير محتوى البرنامج هذا العام جاء بعد دراسة الموضوعات الأكثر أهمية للطلبة، بما يضمن تقديم رسائل توعوية تواكب واقعهم وتلامس احتياجاتهم وتسهم في بناء وعيهم وتعزيز منظومتهم القيمية.
وأضاف: البرنامج شهد استجابة كبيرة من أولياء الأمور والهيئات التدريسية والطلبة، وهو ما أسهم في تعزيز انتشار رسائله وتحقيق أثر مجتمعي أوسع، مؤكداً أن هذا التفاعل يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها البرنامج لدى المؤسسات التعليمية، ودوره في دعم المنظومة التربوية.
وتعمل الدائرة على تطوير برنامج «أجيال» للعام الدراسي المقبل من خلال تبني منظومة أكثر شمولاً في الموضوعات، والتوسع في التنفيذ الميداني.

برنامج أجيال
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
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