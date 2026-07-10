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علوم الدار

حكام الإمارات يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ علي حمود السلمان الحمود الصباح

علم الإمارات
10 يوليو 2026 22:36

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، عبَّروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة الشيخ علي حمود السلمان الحمود الصباح.
كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

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المصدر: وام
حكام الإمارات
تعزية
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مشعل الأحمد الجابر الصباح
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حكام الإمارات يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ علي حمود السلمان الحمود الصباح
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