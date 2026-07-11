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علوم الدار

محمد بن راشد: نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة

محمد بن راشد
11 يوليو 2026 10:21

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة.
وقال سموه عبر منصة إكس:"نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة... ونبارك لأسرهم التي سهرت وتابعت وساندت... ونبارك لمعلميهم الذين غرسوا فيهم حب العلم والاجتهاد.. نفخر بكم جميعاً... وواثقون بأنكم ستكونون جزءاً من صناعة مستقبل الإمارات... وستظل دولتنا تبني أفضل بيئة لتمكين الإنسان، وسيبقى التعليم مشروعنا الوطني الأكبر... وأبناؤنا هم رهاننا الرابح في الحاضر والمستقبل".

  • محمد بن راشد: نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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