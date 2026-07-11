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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
11 يوليو 2026 14:17

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة أوخنا خوريلسوخ، رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيام أوسور أوتشرال، رئيس وزراء منغوليا.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
منغوليا
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