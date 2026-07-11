حصة العليلي.. الأولى على مستوى الدولة في المسار العام: 3 كلمات تختصر مسار التفوّق

دينا جوني (أبوظبي) -

بصوت واثق، وإجابات تعكس وضوح الرؤية، تحدّثت حصة العليلي، الأولى على مستوى الدولة في المسار العام، من مدرسة المواهب في أبوظبي، عن رحلتها نحو التفوق، مؤكدة أن الاتكال على الله كان الركيزة الأولى التي انطلقت منها لتحقيق هذا الإنجاز.

وترى العليلي أن الوصول إلى القمة يبدأ بوضع هدف واضح والإيمان بأن الله سيوفق الإنسان إذا أخذ بالأسباب وبذل ما عليه من جهد، مشدّدة على أن التفوق ليس نتيجة لحظات مكثّفة من الدراسة، وإنما ثمرة بناء متواصل للنفس، يقوم على الثبات على الهدف والعمل الدؤوب من أجل تحقيقه.

وأوضحت أن النجاح يتطلب تنظيماً دقيقاً للدراسة، والاستعداد المبكر للامتحانات، والحرص على إنجاز المشاريع والواجبات في مواعيدها، مؤكدة أن الانضباط والاستمرارية يشكِّلان أساس أي رحلة ناجحة.

واختزلت العليلي فلسفتها في التفوق بثلاث كلمات، هي: الاستمرارية، والمثابرة، والاجتهاد، معتبرةً أنها القيم التي رافقتها طوال سنوات الدراسة وأسهمت في وصولها إلى صدارة أوائل الدولة.

وكشفت عن تطلُّعها إلى دراسة علوم الحاسوب في جامعة خليفة، على أن تتخصص لاحقاً في مجال الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من اهتمامها بالتقنيات المستقبلية ورغبتها في الإسهام في هذا القطاع الحيوي.