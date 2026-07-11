السبت 11 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حصة العليلي.. الأولى على مستوى الدولة في المسار العام: 3 كلمات تختصر مسار التفوّق

حصة العليلي.. الأولى على مستوى الدولة في المسار العام-أبوظبي: 3 كلمات تختصر مسار التفوّق
11 يوليو 2026 14:27

دينا جوني (أبوظبي) - 
بصوت واثق، وإجابات تعكس وضوح الرؤية، تحدّثت حصة العليلي، الأولى على مستوى الدولة في المسار العام، من مدرسة المواهب في أبوظبي، عن رحلتها نحو التفوق، مؤكدة أن الاتكال على الله كان الركيزة الأولى التي انطلقت منها لتحقيق هذا الإنجاز.
وترى العليلي أن الوصول إلى القمة يبدأ بوضع هدف واضح والإيمان بأن الله سيوفق الإنسان إذا أخذ بالأسباب وبذل ما عليه من جهد، مشدّدة على أن التفوق ليس نتيجة لحظات مكثّفة من الدراسة، وإنما ثمرة بناء متواصل للنفس، يقوم على الثبات على الهدف والعمل الدؤوب من أجل تحقيقه.

وأوضحت أن النجاح يتطلب تنظيماً دقيقاً للدراسة، والاستعداد المبكر للامتحانات، والحرص على إنجاز المشاريع والواجبات في مواعيدها، مؤكدة أن الانضباط والاستمرارية يشكِّلان أساس أي رحلة ناجحة.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يوجه بتخصيص منح دراسية بجامعة الشارقة لأوائل الثانوية العامة
راشد الظنحاني.. الأول على مستوى الدولة في التكنولوجيا التطبيقية: الذكاء الاصطناعي قادني إلى التفوّق// علوم الدار

واختزلت العليلي فلسفتها في التفوق بثلاث كلمات، هي: الاستمرارية، والمثابرة، والاجتهاد، معتبرةً أنها القيم التي رافقتها طوال سنوات الدراسة وأسهمت في وصولها إلى صدارة أوائل الدولة.

وكشفت عن تطلُّعها إلى دراسة علوم الحاسوب في جامعة خليفة، على أن تتخصص لاحقاً في مجال الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من اهتمامها بالتقنيات المستقبلية ورغبتها في الإسهام في هذا القطاع الحيوي.

امتحانات الصف الثاني عشر
أوائل الثانوية
آخر الأخبار
الاتحاد النسائي يختتم مشاركته بـ"القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير" في جنيف
علوم الدار
الاتحاد النسائي يختتم مشاركته بـ"القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير" في جنيف
اليوم 16:00
الأهداف وحدها لا تكفي لإعلان هداف المونديال!
الرياضة
الأهداف وحدها لا تكفي لإعلان هداف المونديال!
اليوم 15:47
الولايات المتحدة ترفع الإمارات إلى المجموعة A:5 ضمن ضوابط التصدير
اقتصاد
الولايات المتحدة ترفع الإمارات إلى المجموعة A:5 ضمن ضوابط التصدير
اليوم 15:45
مانشستر سيتي يضم الجناح الشاب مونجا
الرياضة
مانشستر سيتي يضم الجناح الشاب مونجا
اليوم 15:37
العلامة التجارية "سيارا" تختار رأس الخيمة مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة
اقتصاد
العلامة التجارية "سيارا" تختار رأس الخيمة مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©