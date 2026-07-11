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علوم الدار

راشد الظنحاني.. الأول على مستوى الدولة في التكنولوجيا التطبيقية: الذكاء الاصطناعي قادني إلى التفوّق// علوم الدار

راشد الظنحاني.. الأول على مستوى الدولة في التكنولوجيا التطبيقية: الذكاء الاصطناعي قادني إلى التفوّق// علوم الدار
11 يوليو 2026 14:39

دينا جوني (أبوظبي) -
لم يكن راشد الظنحاني، الأول على الدولة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الفجيرة ضمن مسار العلوم المتقدمة، يتوقع أن يكون أحد أصدقائه أول من يبلغه بخبر تصدُّره قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة. فبعد دقائق من نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تغريدته التي أعلن فيها أسماء الأوائل، تلقّى رسالة من صديقه تتضمن التغريدة، ليكتشف أنه الأول من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الفجيرة ضمن مسار العلوم المتقدمة.
وأكد الظنحاني أن التعلم الذاتي كان أحد أهم مفاتيح تفوّقه، إذ لم يكتفِ بما يقدَّم داخل الصف، بل اعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون مع زملائه لتعميق فهمه للمقررات الدراسية.
وأوضح أن أسلوب شرح المعلِّم قد لا يناسب جميع الطلبة، لذلك كان يلجأ إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لفهم الدروس من زوايا مختلفة، ما ساعده على ترسيخ المفاهيم واستيعابها بصورة أفضل. وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يكن بديلاً عن الدراسة أو عن دور المُعلِّم، وإنما وسيلة مساندة عزّزت قدرته على التعلم وفق الأسلوب الذي يناسبه، وساعدته على تجاوز التحديات التي قد تواجهه في بعض الموضوعات.
وكشف الظنحاني عن تطلُّعه إلى الالتحاق بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لدراسة الهندسة، مؤكداً أنه، رغم إتاحة فرصة استكمال تعليمه في الخارج، فضّل مواصلة رحلته الأكاديمية في الإمارات، لقناعته بأن الجامعات الوطنية توفر تعليماً نوعياً وبيئة أكاديمية قادرة على إعداد الكفاءات في التخصصات المستقبلية.

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