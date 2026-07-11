"أبوظبي للتنقل" يعزِّز منظومة التنقل الذكي والذاتي عبر شراكات استراتيجية

وقّع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، في إطار جهوده المتواصلة لتطوير قطاع النقل الذكي وتوسيع شراكاته الاستراتيجية.

وتتضمن الاتفاقيات توقيع اتفاقية تعاون، برعاية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، بين مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) والهيئة العامة للطيران المدني ومكتب أبوظبي للاستثمار، لدعم تطوير قدرات دولة الإمارات في اعتماد تقنيات ومنتجات النقل الجوي المتقدم وتصميمها وتصنيعها، ويشمل ذلك الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي.

ويعزز هذا التعاون مكانة إمارة أبوظبي، ومنطقة العين خصوصاً، كمركز وطني لاعتماد التصاميم واختبار تقنيات الطيران المتقدمة، وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة لهذا القطاع، إلى جانب دعم بناء القدرات الوطنية واستقطاب الكفاءات والشراكات الدولية، بما يسهم في ترسيخ منظومة متكاملة للابتكار في قطاع النقل الجوي المتقدم وفق أعلى المعايير الدولية.

وبرعاية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وضمن جهود تعزيز منظومة التنقل المتكاملة في إمارة أبوظبي، وقع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) مذكرة تفاهم مع شركة «أدنوك»، تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون المشترك في تطوير نطاق تطبيق حلول التنقل الذكي والذاتي لنقل الأفراد والبضائع واختبارها وتوسيعها عبر مجالات النقل البري والبحري والجوي.

ويركز هذا التعاون على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الربط بين مواقع «أدنوك» البرية والبحرية ومنظومة التنقل في الإمارة، ويشمل ذلك تنفيذ تجارب المركبات ذاتية القيادة، واستكشاف حلول النقل البحري الذكي والذاتي للربط مع المواقع البحرية.

ويتضمن التعاون دراسة تقنيات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) وتطبيقها لربط مواقع «أدنوك» بمهابط الطائرات المستقبلية في أبوظبي، ما يسهم في تسريع التنقل، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، ودعم تبني حلول نقل مبتكرة ومستدامة.

ووقع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) مذكرة تفاهم مع شركة «سبيس 42» لتطوير منصة جيومكانية ملاحية وطنية تعزز السيادة الرقمية وتوحد الخرائط والخدمات المكانية في أبوظبي. وتوفر المنصة بيانات نقل دقيقة وآنية من أنظمة النقل الذكية، ما يحسن تجربة التنقل لسكان وزوار الإمارة، ويدعم الابتكار والمدن الذكية بكفاءة أعلى وتكامل أكثر وموثوقية مستدامة تواكب التطور التكنولوجي.

وتحت رعاية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وقّع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) مذكرة تفاهم مع شركة «فيرسا إيروسبيس» لتعزيز التعاون في تطوير حلول الأنظمة غير المأهولة والمستقلة عبر قطاعات الجو والبر والبحر. ومن خلال القدرات التقنية والتشغيلية والتدريبية التي تتمتع بها «فيرسا إيروسبيس»، يسهم هذا التعاون في تسريع التبني المسؤول للتقنيات غير المأهولة، وتعزيز الخبرات المحلية، ودعم مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً لحلول التنقل المستقبلي والأنظمة المستقلة.

وفي جانب السلامة العامة، وقع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) مذكرة تفاهم مع «هيئة أبوظبي للدفاع المدني» لتفعيل أنظمة أولوية المرور لمركبات الطوارئ. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق استجابة سريعة وآمنة للحالات الطارئة عبر دمج تقنيات تحديد المواقع الآنية مع البنية التحتية لإشارات المرور الذكية، واعتماد بروتوكول تصنيف ثلاثي المستويات (أحمر، برتقالي، أخضر) لضمان استخدام النظام في الحالات المبررة فقط والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

ووقع المركز خطاب نوايا مع شركة «الصير للمعدات والتوريدات البحرية» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصفتها إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول البحرية المتقدمة وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة لتنفيذ مشروع تجريبي لإنشاء مظلات حافلات غير مكيفة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. يهدف المشروع إلى استكشاف جدوى واستدامة استخدام التقنيات الحديثة لبناء بنية تحتية متينة وصديقة للبيئة.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) بالإنابة: «تأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لنهج المركز في ترسيخ التكامل المؤسسي مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير حلول تنقل ذكية ومتكاملة تلبي متطلبات النمو الحضري وتواكب تطلعات المستقبل».

وتؤكد حزمة الاتفاقيات الدور الحيوي لمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) كشريك استراتيجي في تمكين الابتكار وبناء شراكات نوعية، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في تقنيات التنقل المستقبلية.