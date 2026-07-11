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علوم الدار

الطقس صحو والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

أبوظبي
11 يوليو 2026 17:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني 22:48، والجزر الأول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 06:50.

يكون بحر عمان خفيف الموج أيضا.  فيما يحدث المد الأول عند الساعه 08:32 والمد الثاني 18:54، والجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 02:11.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                       الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                        42 31 85 30

دبي                            42 30 80 30

الشارقة                        42 31 80 30

عجمان                        41 26 85 30

أم القيوين                     43 30 80 35

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رأس الخيمة                  43 30 75 30

الفجيرة                        38 32 80 35

العـين                          45 30 75 30

ليوا                             46 28 75 30

الرويس                       41 29 75 20

السلع                           43 31 70 10

دلـمـا                           41 30 85 35

طنب الكبرى / الصغرى   38 31 85 40

أبو موسى                     38 32 85 55.

المصدر: وام
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