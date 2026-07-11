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عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن التطورات الإقليمية

عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن التطورات الإقليمية
11 يوليو 2026 20:53

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالين هاتفيين مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وتناول الاتصالان مجمل التطورات الإقليمية في أعقاب الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وكذلك الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز، حيث جرى استعراض أهمية ضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.
وأعرب سموه، خلال الاتصالين، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً حرص الدولة على دعم كل ما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرارهما، ويحفظ سلامة شعبيهما.
كما بحث سموه مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ومعالي أيمن الصفدي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، المرتبطة بالعلاقات الأخوية الإماراتية القطرية والإماراتية الأردنية، ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
محمد بن عبدالرحمن
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