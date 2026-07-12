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يستمر خلال شهري يوليو وأغسطس.. «صيف يصنع الأثر» في «إسلامية الشارقة»

يستمر خلال شهري يوليو وأغسطس.. «صيف يصنع الأثر» في «إسلامية الشارقة»
12 يوليو 2026 10:04

الشارقة (الاتحاد)
أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة برامجها الصيفية لعام 1448هـ - 2026م تحت شعار «صيف يصنع الأثر»، ضمن رؤيتها لاستثمار الإجازة الصيفية في بناء الإنسان، وتنمية معارف النشء، وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتمتد البرامج خلال شهري يوليو وأغسطس، وتستهدف الطلاب والطالبات بمختلف الفئات العمرية، عبر منظومة علمية وتربوية متكاملة تجمع بين التأصيل الشرعي، وبناء الشخصية، والأنشطة الهادفة. وتقام البرامج في عدد من مساجد الإمارة ومقر الدائرة بمدينة الشارقة، وتشمل الدورة العلمية الصيفية للبنين، والدورة الصيفية للفتيات، والنُّسخة الثالثة من برنامج «قلوب معلقة بالمساجد»، بما يوسّع نطاق الاستفادة، ويتيح فرصاً متنوعة لاستثمار أوقات الإجازة فيما يعود على الأبناء والبنات بالنفع علمياً وتربوياً وسلوكياً.
وأكد الدكتور عيسى سيف أحمد بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، أن البرامج الصيفية لم تَعُد مجرد أنشطة موسمية، بل تُمثِّل مشروعاً تربوياً متكاملاً لإعداد جيل يمتلك العلم الصحيح والقيم الراسخة والوعي اللازم لمواجهة تحديات العصر. وأوضح أن شعار «صيف يصنع الأثر» يجسّد فلسفة الدائرة في قياس نجاح البرامج، بما تتركه في شخصية الأبناء من عِلم نافع، وبما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في جعل الإنسان محور التنمية وغايتها.
من جانبه، أوضح عارف الشحي، رئيس قسم الوعظ والمنسق العام للبرامج الصيفية، أن الدورة العلمية الصيفية للبنين تنطلق خلال شهر يوليو، وتشمل تفسير سور مختارة من القرآن الكريم، وشرح أحاديث نبوية، ودروساً في الفقه والسيرة النبوية والشمائل والآداب والأخلاق الإسلامية.

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