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«شخبوط الطبية»: «استشاري المرضى وعائلاتهم».. منصة للشراكة والحوار وتطوير الخدمات الصحية

«شخبوط الطبية»: «استشاري المرضى وعائلاتهم».. منصة للشراكة والحوار وتطوير الخدمات الصحية
12 يوليو 2026 10:57

 هدى الطنيجي (أبوظبي)

اعتمدت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم، مبادرة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ شراكة فاعلة مع المرضى وعائلاتهم، بما يُسهم في تطوير تجربة صحية أكثر استجابة وإنسانية، من خلال جمع المرضى وأسرهم مع الفرق الطبية، كمنصة حوار بنّاء تُمكّن من تبادل الرؤى والمقترحات، والمشاركة في ابتكار حلول تُعزّز التحسين المستمر في جودة الرعاية وتميّز الخدمات. 
وقال غيريش سيهغال، مدير إدارة شؤون المرضى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «يأتي تشكيل هذا المجلس انطلاقاً من قناعة راسخة بأن صوت المريض يشكّل عنصراً أساسياً لتحقيق التميز المستدام، والوصول إلى نتائج فعّالة وذات قيمة، وتقديم رعاية صحة تتمحور حول المريض أولاً». وذكر أن مجلس المرضى وأفراد عائلاتهم يضم إلى جانبهم ممثلين من مختلف الأقسام الطبية والإدارية، لدعم النقاشات واتخاذ القرارات، مع مشاركة فاعلة من قيادات الأقسام وقيادة المدينة الطبية، بما يضمن تحويل الملاحظات إلى قرارات مدروسة ونتائج ملموسة، ويوفّر هذا الإطار التعاوني مساحة ثرية للحوار البنّاء وتبادل وجهات النظر والتجارب الواقعية، بما يمكّن المشاركين من الإسهام في ابتكار حلول عملية تعمل على تحسين جودة الرعاية في المدينة الطبية، وتعزيز التجربة العاطفية والإنسانية لكل مريض. وأضاف: «انطلاقاً من نهجنا المستلهم من مفاهيم الضيافة في الرعاية الصحية، يحرص المجلس على استكشاف نقاط التفاعل الجوهرية، بما في ذلك من مفاهيم التواصل والتعاطف، مروراً بالبيئة المحيطة، وصولاً إلى استمرارية الرعاية، بما يضمن أن تعكس كل تجربة قيم الرحمة والاحترام والتصميم المدروس». وأشار إلى أنه تم تدشين المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم في الربع الأخير من عام 2025، وستُعقد اجتماعاته بشكل ربع سنوي، بما يضمن استدامة التفاعل وترسيخ ثقافة الثقة والشفافية والتعاون بين المجتمع والمؤسسة، ويمكن لأفراد المجتمع الانضمام إلى المجلس من خلال قسم تجربة المريض، حيث يتم تعريفهم على الخطوات بما يمكّنهم من المشاركة بفاعلية وإحداث أثر ملموس. وذكر أن المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم يهدف إلى ضمان ألا يقتصر دور المرضى على إيصال أصواتهم فحسب، بل إن تتحول آراؤهم إلى قرارات مدروسة، وابتكارات في الخدمات، وتحسينات ملموسة تمتد عبر مختلف مراحل رحلة المريض، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتعزيز الشراكة مع المرضى وأسرهم، بوضع صوت المريض في صميم منظومة الرعاية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتقديم تجربة صحية استثنائية تتمحور حول الإنسان. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية الراسخ بوضع الإنسان في صميم الرعاية، ومن خلال دمج آراء المرضى في عملية اتخاذ القرار، والاستمرار في تطوير جودة الخدمات، تسعى المؤسسة إلى تقديم تجربة صحية لا تقتصر على التميز السريري فحسب، بل تمتد لتكون تجربة إنسانية مؤثرة، مصممة بعناية، ومتوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

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التميز

وقال غيريش سيهغال: «في قطاع الرعاية الصحية، لم يعد التميز يُقاس بالنتائج السريرية وحدها، وإنما بكيفية شعور المرضى وتجربتهم وما يترسّخ في ذاكرتهم منها، ومن خلال المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم، نعمل على توفير تجربة قائمة على التميز السريري ومفهوم الضيافة، حيث إن، التعاطف وتقديم التجارب المخصّصة تبعاً لكل مريض، وعبر الانصات للمرضى وأسرهم واتخاذ الإجراءات المدروسة، نُسهم في بناء نموذج يجمع بين البعد الإنساني وجودة الرعاية الصحية».

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الخدمات الطبية
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