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قائد شرطة أبوظبي: توظيف التقنيات لدعم الأمن الاستباقي

قائد شرطة أبوظبي: توظيف التقنيات لدعم الأمن الاستباقي
12 يوليو 2026 11:03

أبوظبي (الاتحاد) 
زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة، في إطار حرصه على متابعة سير العمل والاطّلاع على منظومة المعلومات الأمنية، بما يعزّز الجاهزية المؤسسية ويدعم استدامة الأمن والأمان.
واطّلع معاليه، خلال الزيارة، على سير العمل ومؤشرات الأداء، وأبرز المبادرات التطويرية والمشروعات الهادفة إلى تعزيز التكامل بين الإدارات الشرطية، وتطوير منظومة المعلومات الأمنية، بما يسهم في رفع كفاءة الجاهزية وسرعة الاستجابة للمتغيرات الأمنية.

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وأكد معاليه أن تطوير منظومة المعلومات الأمنية يمثّل ركيزة أساسية لدعم منظومة العمل الشرطي، مشدداً على أهمية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تعزيز العمل الأمني الاستباقي، ورفع كفاءة الأداء، وترسيخ ريادة شرطة أبوظبي في تبنِّي أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع رؤيتها في توفير مجتمع أكثر أمناً وأماناً.
وأشاد معاليه بجهود منتسبي إدارة المعلومات الأمنية وما يقدمونه من أدوار نوعية في دعم متخذي القرار وتعزيز كفاءة العمل الأمني، مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة الابتكار، والتطوير المستمر، تُشكِّل مرتكزات رئيسة لتعزيز المنظومة الأمنية وتحقيق الريادة والتميّز المؤسّسي.
حضر الزيارة: اللواء المهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور سلطان عبيد بن حضيبة النعيمي، نائب مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد حسن جمعة الزعابي، مدير إدارة المعلومات الأمنية.

قائد عام شرطة أبوظبي
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